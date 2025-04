Addio Skype: Microsoft sollecita l'uso di Teams

Microsoft ha comunicato a fine febbraio che chiuderà Skype il 5 maggio. Da alcuni giorni, l’azienda di Redmond mostra avvisi insistenti all’avvio di Skype Web per invitare gli utenti ad usare Teams. Solo così verranno conservate le conversazioni effettuate sul “vecchio” servizio.

Promemoria per l’addio imminente

Da circa una settimana, alcuni utenti hanno iniziato a ricevere un’email, all’indirizzo usato per l’account Microsoft, che ricorda l’imminente abbandono di Skype. L’obiettivo dell’azienda di Redmond è “semplificare le offerte di prodotti gratuiti per la comunicazione“, spostando le risorse sullo sviluppo di Microsoft Teams. La versione gratuita offre quasi tutte le funzionalità di Skype, oltre a quelle disponibili da tempo con il noto servizio di comunicazione, tra cui hosting di riunioni, gestione del calendario e creazione di community.

Nell’email viene evidenziato che è possibile trasferire contatti e chat a Teams, usando le stesse credenziali di Skype. Gli utenti possono usare l’app desktop e mobile o la versione web. Fino a gennaio 2026 è possibile esportare i dati di Skype. Dopo la scadenza verranno automaticamente eliminati.

Fino al 5 maggio 2025 sarà possibile utilizzare entrambe le piattaforme, quindi gli utenti di Skype possono possono chiamare o avviare conversazioni con gli utenti della versione gratuita di Teams e viceversa.

Da alcuni giorni viene mostrata anche una notifica in Skype Web (non ancora su desktop e smartphone), come anticipato a metà marzo.

Il link “Ulteriori informazioni” porta l’utente alla pagina che fornisce tutti i dettagli sull’addio di Skype e il passaggio a Teams. Un secondo avviso suggerisce di consentire la visualizzazione del profilo nei risultati delle ricerche di Teams e Skype.

Ciò permette di essere trovato da altre persone (diverse da quelle incluse nell’elenco dei contatti). L’opzione può essere disattivata in qualunque momento.