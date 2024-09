Addio telemarketing grazie a questo tool innovativo

Il telemarketing non ti lascia in pace? Continui a ricevere chiamate spam ed email indesiderate? Fortunatamente, esistono il tool perfetto per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online: Incogni.

Ma questo servizio è molto di più: si tratta di uno strumento in grado di difenderti da pericolosi furti di dati e d’identità sul web. Le tue informazioni personali vengono ogni giorno raccolte dai data broker, individui e aziende specializzate nell’ottenere dati sensibili sugli utenti online, per poi scambiarli e rivenderli a terzi.

È qui che entra in gioco Incogni, scansionando il web per rintracciare tutto ciò che ti riguarda e proteggendo le tue informazioni da sguardi indiscreti. E c’è un’ulteriore buona notizia: il piano annuale di Incogni è attualmente in sconto del 50%.

Proteggi subito i tuoi dati e la tua identità con Incogni. Se non sei soddisfatto, puoi sempre sfruttare la garanzia di 30 giorni dall’acquisto.

Con Incogni puoi dire addio a telemarketing e spam: scopri la promozione

Ma come funziona Incogni? Si tratta di un servizio specializzato nella tutela della tua privacy online, riducendo il rischio di spam, truffe, furti di dati e telemarketing. Poco dopo l’installazione, inizierai a notare un calo significative in chiamate spam o e-mail di phishing, garantendoti maggiore tranquillità e sicurezza sul web e nella vita di tutti giorni.

Un vantaggio incredibile di questo strumento, è che è completamente autonomo. Chi lo installa non deve fare assolutamente nulla, nessuna operazione complicata, pensa a tutto Incogni. Il tool procede con la sua scansione, individua le tue informazioni personali in mano a database “sospetti” e invia una richiesta di cancellazione ai data broker individuati.

Monitora più e più volte anche gli stessi archivi. Per mostrarti il lavoro svolto, riceverai regolarmente dei report e liste delle piattaforme incriminate raggiunte.

Approfitta dell’offerta in corso e ottieni il piano annuale di Incogni scontato al 50%. Parliamo di appena 7,49$/mese, con 30 giorni di garanzia per riavere indietro i soldi spesi!