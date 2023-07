Addio TIMMUSIC: da oggi non è più disponibile

Già dallo scorso maggio gli utenti TIM erano al corrente di una novità alquanto importante per molti piani tariffari legati all’operatore italiano, ovvero la chiusura di TIMMUSIC. Il servizio di streaming musicale alternativa a Spotify ed Apple Music ha chiuso ufficialmente le porte al pubblico proprio ieri, 1° luglio 2023, e non risulta più disponibile in alcuna sua forma. L’addio a TIMMUSIC, pertanto, è arrivato, magari come sorpresa per alcuni ascoltatori particolarmente fedeli.

TIMMUSIC chiude a luglio 2023

Come già segnalato, la piattaforma lanciata originariamente con il nome “Cubomusica” nel 2011 e diventato TIMMUSIC nel 2014 saluta i clienti TIM e diventa inaccessibile sia tramite app TIMVISION Box che tramite applicazione mobile e sito web. Da diversi mesi è in realtà un servizio non raggiungibile per le nuove offerte mobili e fisse TIM, con le ultime rimozioni dai pacchetti TIM Young durante lo scorso febbraio.

Questo bonus intrigante per tutti coloro che amano la musica ma non desiderano spendere denaro in altri piani in abbonamento, dunque, non è più presente.

Secondo quanto affermato dallo stesso operatore, la decisione di abbandonare TIMMUSIC è stata presa a causa delle “mutate condizioni di mercato”, molto probabilmente riferendosi al successo indiscutibile dei servizi più blasonati con un catalogo di brani molto più ricco.

Non essendo previste poi funzioni per l’esportazione e la conservazione delle playlist personali create su TIMMUSIC, gli utenti che non hanno agito tempestivamente per effettuare la loro migrazione manuale verso altri servizio dovranno ricercare tutte le canzoni precedentemente salvate sul proprio account.