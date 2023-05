TIMMUSIC chiuderà a luglio: in regalo 100 Giga per 3 mesi

I clienti TIM per lungo tempo hanno potuto sfruttare il servizio di streaming musicale TIMMUSIC al posto di soluzioni come Spotify ed Apple Music, più blasonate ma potenzialmente di troppo per coloro che non hanno particolari necessità nella qualità audio dei brani o nella quantità di canzoni a disposizione. A breve, però, la piattaforma non sarà più disponibile: dal 1° luglio 2023 nemmeno i clienti che l’hanno già attivata potranno utilizzarla in qualsiasi suo formato.

Addio a TIMMUSIC

Lanciato nel 2011 come Cubomusica e poi divenuto TIMMUSIC nel 2014, il servizio verrà disattivato completamente per tutti i clienti. Insomma, diventerà inaccessibile su app mobile, sito Web e app TIMVISION Box. I nuovi clienti TIM avranno notato l’indisponibilità della piattaforma negli ultimi mesi, dato che i piani ora attivabili non la includono nel pacchetto. Da febbraio 2023, invece, TIMMUSIC non risulta presente nemmeno nei bundle TIM Young, dove una volta si trovava sempre come vantaggio aggiuntivo.

L’operatore italiano conferma che non sarà possibile esportare e conservare le playlist personali in maniera automatica; ergo, gli utenti dovranno recuperare i brani manualmente su altri servizi di streaming prima della chiusura del servizio. Contestualmente, tutti gli abbonamenti a pagamento cesseranno dal 1° luglio 2023 in occasione della chiusura dell’app.

Parallelamente, i clienti di rete mobile coinvolti potranno attivare gratuitamente 100 Giga per 3 mesi tramite un link che verrà inviato a tempo debito nel messaggio informativo. Entro il 31 luglio 2023 sarà possibile sfruttare questo bonus. Inoltre, in occasione di questa variazione contrattuale sarà possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto o passaggio ad altro operatore, senza penali o costi di disattivazione, sempre entro il 31 luglio prossimo.

In merito alle motivazioni della chiusura di TIMMUSIC la società non ha rilasciato alcuna dichiarazione.