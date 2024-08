Adidas: la RACCHETTA da PADEL (in carbonio) è scontata del 27%!

Sei pronto per migliorare la tua attrezzatura da padel, acquistando una racchetta al top a un prezzo super-scontato? Grazie ad Amazon, potrai far tua l’Adidas Metalbone Carbon ad appena 159,95€ anziché i classici 219,90€ di listino!

Tutte le caratteristiche della racchetta da padel Adidas

La struttura sofisticata di questa racchetta ha un cuore costituito in gomma EVA Soft Performance: un materiale che conferisce un tocco morbido e una sensazione di comfort durante il gioco, permettendo allo stesso tempo un’uscita di palla rapida e potente. La superficie in carbonio 6K ad alta densità, inoltre, non solo garantisce una grande rigidità, ma aumenta anche la resistenza della racchetta, rendendola in grado di sopportare l’intensità delle partite più dure senza comprometterne la durata. L’effetto combinato del carbonio e della gomma EVA crea una racchetta che non solo risponde rapidamente ai colpi, ma offre anche un controllo superiore, fondamentale per dirigere la palla esattamente dove desideri.

Tra le varie tecnologie dietro questa racchetta vi è la sua struttura ottagonale, che massimizza la trasmissione della potenza ad ogni colpo. Inoltre, la Spin Blade favorisce l’applicazione di effetti ai tuoi tiri, consentendoti di eseguire colpi complessi e imprevedibili che possono sorprendere e destabilizzare gli avversari. A migliorare gli effetti vi è anche la disposizione curva dei fori sulla superficie della racchetta!

Infine, il rinforzo strutturale in punti strategici assicura che la racchetta possa sopportare colpi potenti senza subire danni, garantendo una lunga durata anche dopo svariati match al cardiopalma.

Insomma, questa racchetta da padel targata Adidas non ha proprio competitor e, a questo prezzo, è veramente regalata. Falla tua per appena 159,95€!