Adobe ha annunciato la sua nuova acquisizione: Frame.io

Arriva nel pieno dell'estate l'annuncio della nuova acquisizione messa a segno da Adobe: questa volta tocca a Frame.io, realtà newyorkese fondata nel 2015 e specializzata nell'editing video. Più nel dettaglio, a contraddistinguere l'offerta della piattaforma sono le sue modalità collaborative basate sul cloud, capaci di riscuotere un buon successo nell'era delle condivisioni social.

Frame.io è la nuova acquisizione di Adobe

Per portare a termine con successo la trattativa è stato necessario un investimento economico quantificato in 1,3 miliardi di dollari. L'intenzione dichiarata dalla software house è quella di integrare presto le funzionalità di Frame.io in soluzioni come Premiere Pro e After Effects indirizzate allo stesso ambito.

Al momento non è dato a sapere se verrà mantenuta o meno la compatibilità con le alternative proposte dai concorrenti, a partire da Final Cut Pro di Apple. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione attribuita a Scott Belsky, Chief Product Officer ed Executive Vice President di Adobe per Creative Cloud.