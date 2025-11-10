Adobe Acrobat Studio con i PDF Spaces disponibile in italiano

Presentato nel mese di agosto, Acrobat Studio è definito da Adobe come una nuova casa per il lavoro moderno alimentata dall’AI : da oggi è disponibile in italiano. Combina gli strumenti di Acrobat, Adobe Express e assistenti di intelligenza artificiale con l’obiettivo di semplificare e accelerare i processi di studio e lavoro.

Acrobat Studio in italiano: l’annuncio di Adobe

Al centro dell’esperienza ci sono i cosiddetti PDF Spaces. Sono ambienti di lavoro nei quali è possibile riunire PDF, documenti di altro tipo e pagine web, per poi porre domande in linguaggio naturale. Qui entra in azione l’assistente AI che elabora solo ed esclusivamente le fonti presenti nello spazio, restituendo sintesi, risposte e raccomandazioni, con citazioni cliccabili e suggerendo approfondimenti. È possibile condividerli tramite link.

All’interno di Acrobat Studio si possono inoltre creare contenuti come infografiche, presentazioni e post social, grazie all’integrazione con gli strumenti di Adobe Express Premium (include 100 GB per l’archiviazione sul cloud) e all’AI generativa di Firefly.

Costa 40,04 euro al mese con abbonamento mensile e sono previsti sconti in caso di sottoscrizione annuale. Per maggiori informazioni a proposito dei prezzi e dei piani con i quali accedere alla piattaforma rimandiamo al sito ufficiale (link a fondo articolo). In ogni caso è possibile attivare una prova gratuita di una settimana.

Secondo Adobe, Acrobat Studio è una soluzione pensata per ottimizzare il flusso di lavoro dei professionisti, ma non solo, anche per gli studenti che desiderano organizzare i loro appunti e consolidare le loro ricerche, così come per gli utenti che vogliono semplificare la gestione dei loro documenti. Chiudiamo con le parole di Phil Pallen, brand strategist e ambasciatore della società.