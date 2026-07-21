Adobe testa AI che valuta le foto e spiega come scattarle meglio

Si scatta una foto, l’AI la analizza e dà un parere “professionale” su inquadratura, illuminazione, colori e impatto emotivo. E poi insegna come fare meglio con i controlli di Lightroom. Ad esempio, può dire che l’inquadratura è sbilanciata e che bisogna cambiare angolazione o la luce è piatta e bisogna sistemare l’esposizione.

Project Indigo, l’app fotocamera di Adobe dice cosa c’è di sbagliato nella foto e come correggere

L’app sperimentale iOS di Adobe, guidata da Marc Levoy, l’uomo che ha sviluppato la fotocamera dei Pixel, aggiunge funzionalità AI che vanno oltre l’editing generativo basato su prompt. Levoy dice che trovare il prompt perfetto per modificare una foto è spesso un’impresa frustrante. Per questo le nuove funzionalità sono pulsanti che producono risultati prevedibili e coerenti, senza dover descrivere ogni volta ciò che si desidera.

Le funzionalità sono essenzialmente due. La prima, è la critica della foto, un’opinione su inquadratura, luce, colori e impatto emotivo. Potrebbe insegnare qualcosa sulla fotografia, anche se non si è d’accordo con il giudizio.

La seconda sono i suggerimenti di cattura e editing, consigli su come riscattare la foto (cambio di inquadratura, esposizione, oggetti a fuoco) e come migliorarla in post-produzione con i controlli Lightroom.

Rimozione intelligente degli oggetti

Invece di cerchiare manualmente l’oggetto da rimuovere, Project Indigo offre dei pulsanti per ciascuna categoria: persone sullo sfondo, cestini della spazzatura, fili e pali, recinzioni, veicoli, disordine vario. È possibile anche descrivere un oggetto personalizzato da rimuovere. I risultati sono notevoli.

Profondità di campo e stili

L’AI genera profondità di campo, sfondo sfocato simulato, per qualsiasi foto. Il trasferimento di stile trasforma le foto in acquerello, penna e inchiostro, monocromatico e altri toni, ricorda i primi tempi dell’app Prisma, ma con i modelli più avanzati i risultati sono migliori.

I dettagli tecnici

Adobe usa Nano Banana di Google (basato su Gemini) per queste funzionalità, ma è aperta a sostituirlo con altri modelli, incluso il proprio Firefly. Le funzionalità sono nella tab “AI playground,” in fase di test, e solo utenti selezionati vi accedono. Potrebbero non arrivare mai a un pubblico ampio. C’è anche un editor basato su prompt per descrivere la modifica che si vuole.

In un momento in cui quasi tutte le app usano l’AI per trasformare le foto, Adobe sceglie un approccio diverso, spiegare cosa non funziona nello scatto e come migliorarlo. Un’AI che insegna a fotografare può essere molto più utile di un’AI che si limita a modificare l’immagine.