Adobe CC Photography Plan: a -52% conviene (Black Friday)

Lo sconto del 52% proposto oggi da Amazon sul Photography Plan di Adobe Creative Cloud è un affare da cogliere al volo per chi si affida alla suite per la gestione della propria libreria fotografica, sul lavoro oppure nel tempo libero. L’abbonamento è così disponibile a meno di metà prezzo rispetto al listino ufficiale. È merito di un’offerta legata alla Settimana del Black Friday, l’evento al via oggi sull’e-commerce e che andrà avanti fino al 2 dicembre.

Meno di metà prezzo per Adobe Creative Cloud Photography Plan

Include le versioni complete di Photoshop e di Lightroom, sempre aggiornate dalla software house e con l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Firefly per creare immagini partendo dalla loro descrizione testuale, per espanderle generando nuovi dettagli in modo coerente e per applicare filtri avanzati. Ci sono anche 20 GB di spazio sul cloud per archiviare i propri contenuti, sincronizzandoli tra i vari dispositivi utilizzati. Per tutti gli altri dettagli e le informazioni sugli ultimi aggiornamenti introdotti dai uno sguardo alla scheda completa.

Lo sconto del 52% rispetto al listino di Adobe ti permette di attivare o di rinnovare l’abbonamento di un anno al Photography Plan di Creative Cloud con una spesa di 73,99 euro, meno della metà rispetto al prezzo di listino (154,53 euro). Si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Il codice è inviato subito dopo aver effettuato l’ordine, senza attese.

La nostra redazione ti segnalerà le migliori offerte dell’e-commerce durante la Settimana del Black Friday, da oggi e fino al 2 dicembre, concentrandosi prevalentemente sulla tecnologia. Per una panoramica più completa sugli sconti dell’e-commerce non devi far altro che visitare la pagina amazon.it/blackfriday, aggiornata di continuo.