Adobe Creative Cloud in offerta al 40% di sconto

Buona notizia per tutti i grafici: Adobe Creative Cloud è in sconto del 40% per il primo anno di abbonamento. La suite, sviluppata dalla nota azienda statunitense, include alcuni dei programmi più utilizzati, come Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign e Premiere Pro. La raccolta offre oltre venti software studiati principalmente per il mondo del graphic design e della fotografia, ma anche dello sviluppo web, social media ed esperienza utente. Chi sottoscrive l’abbonamento, in offerta a 36,59 euro al mese, otterrà inoltre l’accesso ad un vasto catalogo di risorse esclusive, fra cui migliaia di famiglie di font, immagini e video in alta qualità inclusi nel prezzo, 100 GB di archiviazione cloud, Adobe Portfolio e tutti gli aggiornamenti più recenti non appena vengono rilasciati.

Adobe Creative Cloud in offerta: ecco cosa include

Come abbiamo anticipato, sono oltre venti i programmi disponibili all’interno della raccolta – dai più noti a quelli più “di nicchia”. Il più famoso è sicuramente Adobe Photoshop, software di editing grafico che permette di creare o modificare immagini, ma anche realizzare grafiche e progetti artistici. Possiamo trovare anche Adobe Illustrator, programma per eccellenza dedicato ai graphic designer e agli illustratori, InDesign (utile a progettare layout per la stampa e publishing digitale), Premiere Pro – editing video professionale – e XD, forse meno noto ma un ottimo strumento per lo sviluppo web. Altri software inclusi sono Acrobat Pro, After Effects, Lightroom, Dreamweaver, Animator, Fresco, Bridge, Media Encoder e Acrobat Reader.

Adobe Creative Cloud include anche strumenti extra dedicati agli utenti. Un esempio è la scheda “Stock e Marketplace”, all’interno della quale accederai ai migliaia di Adobe Font, raccolte di risorse (immagini, video, clip audio, contenuti 3D) in alta qualità gratuite o a pagamento, plug-in e integrazioni per semplificare il flusso di lavoro. Un altro tool sono le Librerie Creative Cloud nelle quali potrai organizzare colori, stili di carattere, loghi o immagini da consultare in qualunque momento e da condividere con chi vuoi. Incluso nel prezzo troviamo anche Adobe Portfolio, un’applicazione che ti darà la possibilità di realizzare fino a cinque siti web personalizzati con hosting gratuito, 100 GB di archiviazione cloud e accesso a tutti gli aggiornamenti più recenti.

Grazie alla promozione attualmente in corso, Adobe Creative Cloud è in sconto del 40% rispetto al prezzo originale. Pagherai, così, solamente 36,59 euro al mese anziché 60,99 per il primo anno di abbonamento.

