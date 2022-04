Adobe Creative Cloud: offerta al 40% di sconto

Adobe rinnova la sua esclusiva offerta dedicata a tutti i grafici ed illustratori: Adobe Creative Cloud è scontato del ben 40% per il primo anno di abbonamento. Un’occasione da non perdere per coloro che lavorano nel settore o vogliono avvicinarsi risparmiando.

La suite, sviluppata dall’omonima azienda statunitense incude infatti alcuni fra i programmi più noti ed utilizzati, come ad esempio Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Premiere Pro, per un totale complessivo di oltre venti software orientati al mondo grafico e dello sviluppo web. Stottoscrivendo un abbonamento, in offerta a 36,59 euro al mese, gli utenti avranno accesso anche ad alcune risorse esclusive messea disposizione da Adobe: immagini e video in alta qualità, migliaia di font, 100 GB di spazio archiviazione cloud, Adobe Portfolio e tanto altro.

Adobe Creative Cloud, oltre 20 i software inclusi

La suite Adobe Creative Cloud include nel prezzo oltre venti software. Il più famoso è sicuramente Adobe Photoshop, programma di editing grafico per eccellenza per creare o modificare immagini. Ci sono poi Adobe Illustrator, dedicato a graphic designer e illustratori, Premiere Pro per editare video professionalmente e Adobe XD, meno conosciuto ma un ottimo strumento di sviluppo web. Altri software degni di nota inclusi nel prezzo sono Acrobat Pro, After Effects, Lightroom, Animator, Fresco, Dreamweaver, Bridge, Media Encore e Acrobat Reader.

Non solo programmi nella raccolta di Adobe Creative Cloud. Inclusi nell’abbonamento, infatti, troviamo una gran quantità di ottime risorse per il lavoro di grafici e fotografi. All’interno di “Stock e Marketplace”, ad esempio, sono contenuti migliaia di Adobe Font, oltre a gallerie di immagini, video, clip audio e contenuti in 3D in alta qualità, sia royalty free (ovvero gratuite) che a pagamento. Altro interessante tool sono le Librerie Creative Cloud, che permettono agli utenti di portare sempre con sé i propri colori, stili di carattere, loghi oppure immagini da utilizzare in qualsiasi momento, anche se lontani dal proprio PC.

Ultimo, ma non per importanza, Adobe Portfolio: un’applicazione che permette di realizzare fino a cinque siti web personalizzati con hosting gratuito in cui caricare il proprio portfolio creativo personale, oltre a 100 GB di spazio di archiviazione cloud. Questo e molto altro è incluso nella suite Adobe Creative Cloud, ora in offerta al 40% di sconto per il primo anno al prezzo di soli 36,59 euro al mese anziché 60,99 euro. Tutti gli aggiornamento più recenti saranno disponibili a coloro che sottoscriveranno l’abbonamento.

