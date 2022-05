Adobe Creative Cloud: oltre 20 programmi al 40% di sconto

Torna in offerta Adobe Creative Cloud, la suite dedicata a grafici e illustratori sviluppata dall’omonima azienda statunitense. Più di venti software – inclusi i più noti Adobe Photoshop e Premiere Pro –, ma anche migliaia di font, risorse esclusive (immagini e video) in alta qualità, 100 GB di spazio di archiviazione: questo e molto altro è quanto incluso nell’abbonamento, in sconto a soli 36,59 euro al mese per il primo anno.

Adobe Creative Cloud: cinque software da non perdere

Come abbiamo anticipato, sono oltre venti i software disponibili – alcuni più noti mentre altri “di nicchia” – sottoscrivendo un abbonamento ad Adobe Creative Cloud. Qualche esempio? Ecco i cinque programmi più famosi inclusi nel prezzo.

Photoshop – Programma di editing fotografico per eccellenza con cui è possibile elaborare, creare o modificare immagini, ma anche realizzare grafiche e progetti artistici per social media e siti web.

– Programma di editing fotografico per eccellenza con cui è possibile elaborare, creare o modificare immagini, ma anche realizzare grafiche e progetti artistici per social media e siti web. Illustrator – Utilizzato soprattutto dai graphic designer, permette di realizzare illustrazioni e grafiche vettoriali, come ad esempio loghi, infografiche e disegni.

– Utilizzato soprattutto dai graphic designer, permette di realizzare illustrazioni e grafiche vettoriali, come ad esempio loghi, infografiche e disegni. InDesign – Software con cui è possibile realizzare progetti e layout per stampa e publishing digitale.

– Software con cui è possibile realizzare progetti e layout per stampa e publishing digitale. Premiere Pro – Noto programma di editing video ricco di funzionalità per dare vita a video e filmati come un vero professionista.

– Noto programma di editing video ricco di funzionalità per dare vita a video e filmati come un vero professionista. XD – Dedicato allo sviluppo web: progetta, sviluppa prototipi e condividi esperienze utente per web o mobile.

Altri software degni di nota inclusi nel prezzo dell’abbonamento sono: Acrobat Pro, After Effects, Lightroom. Animator, Media Encore e Acrobat Reader.

Non solo programmi: spazio cloud e risorse in alta qualità

La suite di Adobe Creative Clooud non offre, però, solamente programmi ma anche un’ottima quantità di risorse che faranno sicuramente comodo a grafici, illustratori e fotografi. Un esempio è “Stock e Marketplace”, al cui interno è possibile trovare migliaia di Adobe Font, oltre a gallerie colme di immagini, video, clip audio e contenuti 3D in alta qualità gratis e a pagamento. Ci sono poi le Liberie Creative Cloud, un comodo tool che permette di portare con sé le proprie impostazioni di lavoro, colori, stili e loghi da utilizzare in qualsiasi momento. Ogni utente avrà inoltre a disposizione 100 GB di spazio di archiviazione cloud e potrà accedere ad Adobe Portfolio, un’applicazione che consente di realizzare fino a cinque siti web con hosting gratuito.

Adobe Creative Cloud si presenta, quindi, come una suite completa ed efficiente per chi lavora o studia all’interno di questo settore. A questo link potrai accedere alla promozione che ti permetterà di risparmiare ben il 40% sull’acquisto di un abbonamento: pagherai così solamente 36,59 euro al mese, anziché 60,99, per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.