Adobe Creative Cloud Photography, Prime Day d'oro

Chiunque conosca le virtù del piano Adobe Creative Cloud Photography non potrà che strabuzzare gli occhi al prezzo del Prime Day. Per poche ore soltanto, e solo per gli iscritti al programma Amazon Prime, infatti, la suite cloud di Adobe è a disposizione praticamente a metà prezzo: da 154,43 a 80,99 euro.

La suite include applicativi del calibro di Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop e Lightroom Mobile per 12 mesi in abbonamento, con tanto di 20GB di spazio di archiviazione cloud disponibile. Grazie a software di questo tipo è possibile modificare, catalogare ed archiviare tutte le proprie immagini, potendo agire tramite qualsiasi dispositivo per accedere al proprio catalogo storico.

Le vacanze estive stanno per arrivare. Lightroom, Photoshop e 20GB potrebbero fare molto comodo. Quel che si riceve dopo l’acquisto è un codice di attivazione che è possibile utilizzare per poter essere operativi già nel giro di pochi minuti. Mai la suite era costata così poco. Offerte precedenti avevano portato il prezzo da 154,99 a 100 euro, mentre in occasione del Prime Day 2022 si scende ulteriormente fino a quota 80,99 euro.

Chiunque non fosse iscritto ancora ad Amazon Prime e volesse approfittare comunque dell’opportunità, ha una soluzione a portata di mano: è sufficiente iscriversi subito ad Amazon Prime, approfittare del primo mese gratuito e quindi eventualmente cancellarsi prima della scadenza: così facendo si ha lo sconto comunque a disposizione e senza costo alcuno, semplicemente con un trucco ampiamente noto da poter sfruttare.

