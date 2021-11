Adobe Creative Cloud: Photoshop, Acrobat e Premiere al 40%

Il pacchetto Adobe è certamente il più apprezzato e utilizzato al mondo per quanto riguarda lavori relativi a fotografie, videomaking, stampa e creazione di grafiche vettoriali. I soli nomi dei vari software inclusi sono noti a tutti. Photoshop in primis, ma anche Lightroom, Premiere Pro, Illustrator, After Effects e Acrobat. Accedervi è costoso ma, grazie allo sconto del 40% su Adobe Creative Cloud, potrete pagare soltanto 36,59 Euro al mese per il primo anno!

Adobe Creative Cloud: tutti i software inclusi

Quando si parla di Adobe Creative Cloud si intende la soluzione più completa per accedere ai vari software della società statunitense. La lista dei prodotti inclusi è la seguente:

Acrobat Pro

Photoshop

Illustrator

InDesign

Premiere Pro

After Effects

Lightroom

XD

Animate

Lightroom Classic

Dreamweaver

Dimension

Audition

InCopy

Character Animator

Capture

Fresco

Bridge

Premiere Rush

Photoshop Express

Photoshop Camera

Media Encoder

Aero

Lightroom Web

Adobe Scan

Fill & Sign

Acrobat Reader

Troverete quindi i servizi necessari per stampa e publishing digitale, modifica di fotografie e video, ma anche montaggio di filmati professionali. O ancora: gestione e modifica di PDF, creazione di prototipi di pagine Web desktop e mobile, composizione di scene 3D e modelli 3D e tanto altro. Ogni software incluso è sinonimo di certezza, quindi non resterete delusi da Adobe Creative Cloud.

Pagare le quote previste per i software singoli non è sempre la soluzione migliore: certamente, se necessitate di soltanto Photoshop, Lightroom o comunque prodotti specifici, allora il pagamento della licenza per singolo programma conviene. Chi invece ha bisogno dell’accesso all’intero pacchetto Adobe, allora potrà acquistare l’abbonamento a Adobe Creative Cloud a 36,59 Euro al mese per piano annuale con pagamento mensile. Mantenendo la stessa offerta, si parla di 438,92 Euro per un anno al posto di 731,85 Euro.

Se siete studenti o docenti, invece, ricordiamo che potrete trovare un’offerta pazzesca che porta il prezzo da 19,83 Euro al mese a 15,86 Euro al mese, sempre per l’intero bundle di prodotti Adobe.