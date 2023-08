Adobe e l'IA: è disponibile Express con Firefly

Adobe Express ha appena accolto una serie di nuove funzionalità e diversi miglioramenti, con un’iniezione di IA generativa, grazie all’integrazione della tecnologia Firefly. L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di semplificare e di velocizzare il processo creativo, permettendo così a tutti di ottenere risultati in linea con quanto desiderato, in breve tempo.

Novità per Adobe Express: c’è l’IA di Firefly

È possibile, ad esempio, veder comparire istantaneamente effetti di testo e immagini partendo da una semplice descrizione testuale, ma anche reel da condividere poi su Instagram e video per TikTok, attraverso un’interfaccia intuitiva e accessibile anche da chi non ha alcuna esperienza in fatto di editing e montaggio. È possibile iniziare da un modello predefinito o da zero. Questo il filmato dimostrativo.

Si tratta a tutti gli effetti di un rinnovamento per l’editor all-in-one di Adobe. Ecco la schermata che si presenta al primo accesso, riassumendo le novità introdotte.

Questa, invece, è l’interfaccia di Express su desktop.

Tra gli altri cambiamenti apportati dalla software house, vale la pena segnalare quelli relativi alla profonda integrazione con il flusso di lavoro legato alle applicazioni di Creative Cloud, un ampliamento dell’archivio che contiene template ed elementi di design da cui trarre ispirazione, il pieno supporto all’importazione e alla modifica dei file in formato PDF, le azioni rapide utili (tra le altre cose) per la rimozione dello sfondo da immagini o video, gli strumenti dedicati alla collaborazione in tempo reale e le animazioni con accorgimenti per sincronizzare i movimenti e il labiale a un dialogo preregistrato.

Le novità appena descritte sono già accessibili sul desktop in fase beta e presto arriveranno anche sui dispositivi mobile. L’utilizzo è completamente gratuito, per tutti (non serve inserire un metodo di pagamento come la carta di credito), a esclusione di alcune funzionalità premium riservate agli abbonati.