Adobe Firefly, i Custom Models per addestrare l'AI sul proprio stile

Adobe ha lanciato in beta pubblica i Firefly Custom Models: modelli di generazione immagini che si addestrano sullo stile visivo di un brand o di un creatore, tratto, palette, illuminazione, caratteristiche dei personaggi, e lo applicano alle generazioni successive.

Adobe Firefly lancia i modelli personalizzati, quando l’AI impara dalla propria arte

Si caricano i propri lavori, il modello li analizza e impara a preservare la coerenza visiva: stile delle illustrazioni, estetica fotografica, design dei personaggi. Una volta addestrato, il modello diventa parte del workflow e può essere riutilizzato su progetti, brief e campagne diverse.

L’obiettivo è chiaro: team e creator che producono molti contenuti, come brand, agenzie, studi di illustrazione, hanno bisogno di mantenere uno stile visivo coerente nel tempo e su tanti materiali diversi. Finora, con i generatori AI, ottenere questa coerenza era difficile, servivano prompt complessi e i risultati restavano spesso imprevedibili. Un modello addestrato sui propri lavori invece, dovrebbe ridurre molto questo problema.

I modelli personalizzati sono privati per impostazione predefinita, perciò le immagini usate per l’addestramento non vengono utilizzate per addestrare i modelli Firefly generali di Adobe.

La questione dei diritti (non completamente risolta)

Adobe si è sempre posizionata come l’alternativa etica nella generazione AI. Firefly è addestrato su contenuti con licenza e di dominio pubblico, a differenza dei concorrenti che probabilmente hanno usato opere protette senza autorizzazione. Dare ai professionisti creativi il controllo su come vengono addestrati i modelli che usano è un’estensione naturale di questa filosofia.

Ma c’è qualcosa che non torna. Adobe non impedisce agli utenti di addestrare modelli personalizzati su lavori che non possiedono. La pagina di supporto spiega che gli utenti vengono invitati a confermare di avere i diritti necessari e che l’uso non violerà il copyright, la proprietà intellettuale, le sembianze o i diritti di privacy di terzi. È solo una casella di conferma, non un sistema di verifica.

Quindi, nulla impedisce tecnicamente a qualcuno di caricare le illustrazioni di un altro artista e addestrare un modello che ne replica lo stile. Adobe si affida alla buona fede, lo stesso approccio che non ha funzionato particolarmente bene nel resto dell’industria AI.

Disponibilità

I Custom Models di Firefly erano stati annunciati come beta privata ad Adobe Max lo scorso anno. Da oggi sono accessibili a tutti in beta pubblica.