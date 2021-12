Corso Udemy Adobe Illustrator: impara a soli 11,99

Adobe Illustrator è l'utilizzatissimo programma del marchio Adobe per realizzare ottimi prodotti di grafica e design. Con la semplicità e l'efficacia che contraddistingue i servizi di questa casa informatica. Udemy offre un corso facile e completo di Adobe Illustrator CC per realizzare grafica e design. Ma attenzione: l'offerta è valida fino al 7 dicembre, quindi affrettati!

Vediamo maggiori dettagli in merito.

Adobe Illustrator: corso di Udemy

I partecipanti saranno in grado di utilizzare Illustrator CC a livello professionale per la realizzazione di grafica. Occorre considerare che le migliori aziende offrono questo corso ai propri dipendenti.

Ecco i pochi semplici requisiti richiesti:

Conoscenza dell'utilizzo del personal computer Possedere l'ultima versione disponibile di Adobe Illustrator CC inclusa in Adobe Creative Cloud.

Il docente Alberto Comper ha trascorso la maggior parte della sua esperienza professionale nella realizzazione di illustrazioni e disegni con l'ausilio di strumenti software, seguendone l'esordio e lo sviluppo e l'evoluzione di Adobe Illustrator. Prima come illustratore per opere didattiche e scientifiche, poi come designer per studi di progettazione grafica ed editoriale.

Essendo inoltre per ben 16 anni responsabile di prevendita presso la sede italiana di Adobe Systems.

Il corso si prefissa dunque di trasmettere in modo chiaro e semplice tutto quanto occorre per diventare veri e propri professionisti dell'illustrazione e della grafica vettoriale per diversi utilizzi:

la stampa

il web

il video

le applicazioni per mobile

Dunque, un utilizzo a 360 gradi che coinvolge tutte le forme di comunicazione grafica.

A chi si rivolge corso Adobe Illustrator CC di Udemy

Ecco a chi è rivolto il corso di Udemy per apprendere le migliori tecniche di utilizzo di Adobe Illustrator CC:

Chiunque voglia creare grafica per la stampa, per il web, per il video o per App per mobile

Chiunque voglia padroneggiare in maniera professionale Adobe Illustrator CC e le sue più importanti funzionalità

Chiunque voglia avvicinarsi all'uso del più diffuso strumento di grafica vettoriale

Corso Udemy su Adobe Illustrator CC cosa include

Al clamoroso prezzo di 11,99 € anziché 89,99 €, quindi con uno Sconto dell'87%, otterrai i seguenti benefici:

Garanzia di rimborso entro 30 giorni 10,5 ore di video on-demand 1 risorsa scaricabile Accesso illimitato al corso completo Accesso su dispositivo mobile e TV Certificato di completamento

Adobe Illustrator cos'è

Adobe Illustrator è un software per l'elaborazione di immagini e per la grafica vettoriale prodotto da Adobe a partire dal 1987.

Malgrado i tanti anni trascorsi dal suo lancio, è ancora usato da milioni di designer e artisti di tutto il mondo per progettare qualsiasi tipo di grafica.