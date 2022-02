Adobe Illustrator: ecco il corso per principianti

Adobe Illustrator è uno dei migliori alleati di illustratori e grafici, eppure non si tratta di un software particolarmente semplice oppure intuitivo. Per capirne appieno le sue funzionalità è necessario affidarsi a una guida che ci insegni tutto ciò che c’è da sapere per utilizzarlo alla pari dei professionisti. In rete esistono diversi corsi gratuiti, spesso completi ma con un grande difetto: non hanno la possibilità di essere sempre aggiornati. Per chi è del settore sa che corsi di aggiornamento e novità arrivano a cadenza regolare, perciò il rischio delle guide online è che diventino presto obsolete e non più attuali per l’ultima versione del programma.

Ciò non accade invece con Domestika. La piattaforma, che ospita migliaia di corsi creativi, offre infatti un corso di introduzione ad Adobe Illustrator che ha come vantaggio principale quello di essere sempre aggiornato. Aarón Martínez, illustratore e designer 3D spagnolo, ha ideato questa raccolta di sei corsi per insegnare agli interessati come utilizzare il software dal principio, anche per chi è alle prime armi. Grazie alla promozione in corso, inoltre, è possibile risparmiare il 75% di sconto sull’acquisto.

Corso di introduzione ad Adobe Illustrator: cosa imparerai

Come abbiamo anticipato, il pacchetto – che fa parte del programma “Domestika Basics” – comprende 6 corsi nei quali imparerai come realizzare tutti i tuoi progetti vettoriali come un professionista. Inizierai conoscendo l’interfaccia di Adobe Illustrator e come creare un documento da zero dando i primi tratti vettoriali sul foglio. Dopodiché entrerai nel mondo delle forme con lo strumento pathfinder e imparerai a conoscere e padroneggiare tutti gli strumenti base, come la matita, il pennello oppure la penna. Di fondamentale importanza sono le lezioni sul colore, nelle quali imparerai la differenza fra CMYK e RGB e creerai la tua tavolozza di colori Pantone. Interessanti anche i passaggi su testo e forma, tipografia e sui profili. Infine, vedrai tutti i formati di stampa e quelli digitali più utilizzati, nonché i metodi di compressione. I requisiti tecnici sono:

Un computer con Windows 7 (o versioni successive) o macOS 10.12 (Sierra)

Adobe Illustrator CC (è possibile acquistarlo o scaricare la versione di prova di 7 giorni dal sito Web di Adobe).

Si consiglia, sebbene non essenziale, di avere una tavoletta grafica.

Il corso di introduzione ad Adobe Illustrator, lo ricordiamo, è composto da sei corsi e 77 videolezioni on-demand ad accesso illimitato (totale complessivo: 10h e 9 m). Ciò significa che potrai vedere e rivedere le lezioni tutte le volte che vuoi, quando vuoi e da tutti i tuoi dispositivi smart. L’offerta è valida ancora per poco tempo: a questo link potrai acquistare i corsi a soli 14,90 euro invece di 59,99.

