Adobe InDesign da zero ad avanzato con Domestika: il corso in sconto a 9,90€

Adobe InDesign è il programma giusto per organizzare, schematizzare e modificare materiali cartacei e interattivi. Il corso per imparare da zero tutti i segreti del mestiere è in sconto con Domestika Basics: soltanto 9,90 euro per un pacchetto di sei corsi completi di tutto quanto c'è da sapere sul mondo di Adobe InDesign.

Nel primo corso si partirà dalle basi, come installare, configurare il software e familiarizzare con l'interfaccia imparando i primi comandi e scorciatoie utili. Dopodiché si passerà al lato più tecnico, ovvero la costruzione di documenti e l'impostazione di utili layout, ma soprattutto al lato tipografico nel quale si imparerà a configurare formati, margini, colonne e spazi, aggiungere caselle di testo, formattazione, stili di carattere e di paragrafo, nonché funzionalità più avanzate come il pannello dei glifi, la giustificazione e la sillabazione dei testi.

Dopo aver imparato la base del programma, l'insegnante (Leandro Rodrigues, Graphic Designer e Arti Director) mostrerà le tecniche per gestire documenti di grandi dimensioni con ampie quantità di contenuti e tutti i metodi per acquisire maggiore sicurezza e produttività nei progetti visivi. Completa l'esperienza una panoramica sulle funzionalità interattive di Adobe InDesign dedicate a documenti PDF ed EPUB per esportare qualsiasi file e pubblicarlo online.

I requisiti tecnici sono un computer con Windows 7 (o superiore) oppure un MacOS 10.12 Sierra (o versioni successive), il software Adobe InDesign e Microsoft Word. “Adobe InDesign: da zero ad avanzato” fa parte di Domestika Basics: veri e propri pacchetti che hanno come obiettivo quello di illustrare in modo semplice e chiaro i software più utilizzati dai migliori creativi. Ogni lezione, infatti, è accuratamente costruita e progettata per avvicinarsi alle necessità di ogni utente, che sia un principiante oppure un professionista esperto.

Il pacchetto per imparare da zero Adobe InDesign, composto da sei corsi in totale, è in sconto ancora per poche ore del 75%, al prezzo di 9,90 euro. L'acquisto dà diritto di accesso a tutti i corsi contenuti, senza dover pagare costi extra; ogni lezione, infine, potrà essere visionata online per un numero illimitato di volte, così da imparare a proprio ritmo e comodamente da casa.