Adobe lancia GenStudio per ottimizzare la produzione di contenuti

Alla conferenza Adobe MAX 2023, l’editore di software di progettazione grafica ha presentato Adobe GenStudio, “una soluzione completa che riunisce le migliori applicazioni di Creative Cloud, Express ed Experience Cloud”, nonché l’intelligenza artificiale generativa Firefly, “per aiutare i marchi a soddisfare la crescente domanda per i contenuti.”

L’obiettivo è di aiutare le aziende a stimolare la crescita, migliorando l’efficienza e la qualità della catena di fornitura e del processo produttivo dei contenuti. “Adobe GenStudio può ridurre in pochi minuti il ​​tempo necessario per svolgere attività che normalmente richiederebbero ore o giorni, offrendo velocità senza compromettere la qualità o la coerenza del marchio“, ha affermato Amit Abuja, vicepresidente senior di Digital Adobe Experience.

Adobe offre una soluzione completa per la gestione dei contenuti, che copre tutte le fasi, dalla creazione alla distribuzione. Con Express e Firefly in Adobe Experience Manager Assets, i brand possono modificare rapidamente i contenuti digitali protetti per uso commerciale. Inoltre, GenStudio favorisce il lavoro di squadra, integrando Adobe Workfront, Frame.io, Creative Cloud ed Experience Manager.

GenStudio rende più veloce ed efficace la catena di fornitura dei contenuti di Adobe, migliorando il marketing digitale e l’engagement dei clienti, e abbattendo di un terzo i tempi di produzione per le campagne sui social media.

Firefly integrato nativamente in GenStudio

Firefly in GenStudio consente la generazione di contenuti commercialmente sicuri. “Le aziende possono ora passare rapidamente dall’ideazione alla distribuzione dei contenuti su qualsiasi canale“, afferma Adobe. In GenStudio sono inclusi:

Sicurezza commerciale: dare alle aziende la possibilità di generare contenuti destinati all’uso commerciale.

Modelli personalizzati: Adobe consente di personalizzare i modelli di intelligenza artificiale utilizzando risorse specifiche dell’azienda e contenuti specifici del marchio.

Estendibilità: GenStudio fornisce l’accesso alle API Firefly su diverse piattaforme per potenziare flussi di lavoro e automazioni.

su diverse piattaforme per potenziare flussi di lavoro e automazioni. Flussi di lavoro integrati: fornitura di connettività continua per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale ai servizi di modifica, collaborazione e attivazione.

Approfondimenti sui contenuti: fornitura di analisi per ottenere informazioni approfondite e immediate sulle prestazioni dei contenuti su tutti i canali.

La personalizzazione di Firefly è il cuore di questa nuova funzione, che consente alle aziende di perfezionare lo strumento di IA generativa in base alle esigenze dell’organizzazione. “Ad esempio, con 10-20 immagini, i team possono personalizzare istantaneamente i modelli Firefly di Adobe e consentire a chiunque all’interno dell’organizzazione di generare contenuti sul marchio adatti all’uso commerciale“, spiega l’azienda statunitense. Disponibile da subito, GenStudio ha già una pagina dedicata sul sito web di Adobe.