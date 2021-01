Nei giorni che vedono andare in scena l’edizione 2021 del Sundance Film Festival, Adobe introduce una serie di novità che interessano i suoi strumenti dedicati all’editing video, utilizzati da buona parte dei professionisti del cinema.

Adobe: novità software e linguaggio più inclusivo

Nel dettaglio, sono queste le novità portate in Premiere Pro:

supporto timecode per framerate non standard (120 fps, 240 fps, VFR ecc.);

spazio di lavoro e curva di gamma modificata per tutti i file RED;

miglioramenti nelle prestazioni con encoding H.264/HEVC su processori Tiger Lake;

Di seguito invece il changelog che riguarda After Effects:

nuova correzione dell’illuminazione con Content-Aware Fill;

rimozione degli oggetti anche da video in cui si verifica una importante variazione delle condizioni di illuminazione;

spazio di lavoro e curva di gamma modificata per tutti i file RED.

C’è un’altra novità annunciata dalla software house ed è quella che riguarda la terminologia impiegata nei suoi prodotti, in modo da promuovere l’utilizzo di un linguaggio più inclusivo. Interessati Premiere Pro, After Effects e Audition. Questi alcuni esempi, mentre per l’elenco completo rimandiamo al sito ufficiale.