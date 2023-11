Adobe Photoshop Elements 2024: sconto FOLLE Black Friday (-50%)

Se sei un appassionato di fotografia o un creativo in erba, non perdere l’occasione di mettere le mani su Adobe Photoshop Elements 2024, oggi disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 50% grazie alle offerte dedicate al Black Friday. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 49,99 euro.

Adobe Photoshop Elements 2024: questa occasione potrebbe finire da un momento all’altro

Quest’ultima versione del software iconico offre una gamma di funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale di Adobe Sensei. Sia che tu stia cercando di eseguire veloci fotoritocchi o trasformazioni complete, l’IA rende il processo più fluido e intuitivo. Con ben 62 modifiche guidate, imparerai mentre lavori, seguendo passo dopo passo le istruzioni per applicare regolazioni di base, dare vita a creazioni personalizzate e aggiungere effetti di grande impatto alle tue immagini.

La novità più entusiasmante è la possibilità di presentare le tue foto migliori in modi unici. Utilizza modelli creativi per generare automaticamente reel di foto, collage, presentazioni e immagini di citazioni. Inoltre, con il servizio di stampe e regali integrato, puoi trasformare le tue opere d’arte in decorazioni da parete e altri accessori per condividere la tua creatività con il mondo.

L’interfaccia di Photoshop Elements 2024 si distingue per la sua modernità e originalità, con font, icone, pulsanti e colori esteticamente gradevoli. Puoi personalizzare la tua esperienza scegliendo tra la modalità chiara o scura, adattando l’ambiente di lavoro alle tue preferenze.

La mobilità è fondamentale, e con le app web e mobile complementari, puoi portare il potere di Elements ovunque tu vada. Sincronizza le tue modifiche e progetti tra dispositivi per ottenere il massimo dalle tue foto in ogni momento e luogo.

Infine, organizzare le tue immagini non è mai stato così facile. Con opzioni di backup e ordinamento automatico, oltre a funzioni di assegnazione automatica di tag, amministrazione e riconoscimento dei volti, troverai rapidamente le immagini che cerchi.

Adobe Photoshop Elements 2024.

