Adobe Photoshop per web design, pacchetto da sei corsi in sconto del 73%

Fra i software più utilizzati per progettare un sito web c'è anche Adobe Photoshop, che si distingue dagli altri per essere il più completo del suo settore. Il corso Domestika Basics da sei corsi per imparare ad utilizzarne strumenti e funzionalità è in sconto del 73%, al prezzo di 10,90 euro. L'insegnante Arturo Servín, web designer e Adobe Certified Instructor, insegnerà partendo dalle basi come progettare ed impaginare siti web responsive in modo semplice utilizzando Adobe Photoshop.

Domestika offre un pacchetto da ben sei corsi: i primi passi vedranno l'apprendimento dei principi base del programma, come la configurazione dell'interfaccia del proprio progetto. Successivamente, facendo uso di guide e griglie intelligenti, si procederà a definire un layout che dia la struttura base delle pagine web. Dopodiché l'insegnante spiegherà come usare i livelli e posizionare gli oggetti, quali sono i caratteri ottimali per il mondo del web e come dare loro formato e stile ben precisi. Il passo successivo ruoterà attorno al responsive: come ottimizzare il proprio sito web a seconda che la visualizzazione sia da smartphone o da computer mantenendo al tempo stesso il design originale. L'ultimo corso, infine, ruoterà attorno alle risorse utili per la propria pagina web, dai formati per estrarre i file agli stili CSS.

I requisiti tecnici per partecipare ai corsi sono un computer con Windows 10 o macOS 10.12 (o versioni successive), una licenza Adobe Photoshop CC e una tavoletta grafica (non obbligatoria). Il pacchetto Domestika Basics è composto da sei corsi, per un totale complessivo di 38 lezioni, ed è in offerta a 10,90 euro invece di 39,90 euro con un risparmio del 73%. I corsi Domestika Basics sono adatti sia per principianti che non hanno esperienza nel settore, che a professionisti il cui scopo è quello di migliorare le proprie capacità.