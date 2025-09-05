 Adobe Premiere arriverà anche su iPhone e sarà gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Adobe Premiere arriverà anche su iPhone e sarà gratis

Alla fine di questo mese Adobe Premiere arriverà anche su iPhone. Sarà gratis e andrà a sostituire la ormai datata Adobe Premiere Rush.
Adobe Premiere arriverà anche su iPhone e sarà gratis
Informatica App e Software
Alla fine di questo mese Adobe Premiere arriverà anche su iPhone. Sarà gratis e andrà a sostituire la ormai datata Adobe Premiere Rush.
Adobe

A partire dal prossimo 30 settembre, su iPhone sarà disponibile l’app Adobe Premiere. Lo ha annunciato ufficialmente Adobe nelle scorse ore, sottolineando che la sua app sarà gratuita e che si dovrà pagare solo ed esclusivamente se si desidera ottenere più spazio di archiviazione o se si intende utilizzare le funzionalità legate all’intelligenza artificiale generativa.

Adobe Premiere arriva su iPhone il 30 settembre

Adobe assicura che la soluzione per iOS sarà estremamente simile alla controparte desktop, ove rappresenta una scelta estremamente popolare per i professionisti del cinema e della videografia. L’azienda descrive infatti la nuova app come “abbastanza potente per qualsiasi idea, ma semplice da usare per chiunque”.

Tra le caratteristiche chiave annunciate per la versione per iPhone di Adobe Premiere vi sono: timeline multi-traccia per tagliare, riordinare e stratificare clip con precisione; color grading cinematico per regolazioni rapide e professionali; audio avanzato con AI generativa per effetti sonori generati da prompt testuali o vocali, voiceover chiari e sincronizzati; ampia libreria di contenuti che garantisce l’accesso a immagini, sticker, font, clip e risorse creative direttamente dall’app; integrazione desktop che consente di avviare un progetto su iPhone e completarlo su Adobe Premiere Pro per Mac o PC senza perdita di dati o qualità; intelligenza artificiale diffusa in strumenti per effetti, testi animati e montaggi.

Da notare che Adobe Premiere su iPhone va a sostituire la ormai datata Adobe Premiere Rush con funzionalità limitate che richiedevano il trasferimento all’app Mac per molte attività. L’app verrà dismessa il 30 settembre 2025.

È prevista anche una versione per Android, ma verrà lanciata in un secondo momento.

Fonte: Adobe

Pubblicato il 5 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Circle to Search di Google traduce mentre si scorre sullo schermo

Circle to Search di Google traduce mentre si scorre sullo schermo
6502 BASIC è open source: un pezzo della storia di Microsoft

6502 BASIC è open source: un pezzo della storia di Microsoft
Threads lancia i post lunghi: fino a 10.000 caratteri gratis

Threads lancia i post lunghi: fino a 10.000 caratteri gratis
Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro

Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro
Circle to Search di Google traduce mentre si scorre sullo schermo

Circle to Search di Google traduce mentre si scorre sullo schermo
6502 BASIC è open source: un pezzo della storia di Microsoft

6502 BASIC è open source: un pezzo della storia di Microsoft
Threads lancia i post lunghi: fino a 10.000 caratteri gratis

Threads lancia i post lunghi: fino a 10.000 caratteri gratis
Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro

Atlassian compra The Browser Company: browser AI per il lavoro
Martina Oliva
Pubblicato il
5 set 2025
Link copiato negli appunti