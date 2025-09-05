Adobe Premiere arriverà anche su iPhone e sarà gratis

A partire dal prossimo 30 settembre, su iPhone sarà disponibile l’app Adobe Premiere. Lo ha annunciato ufficialmente Adobe nelle scorse ore, sottolineando che la sua app sarà gratuita e che si dovrà pagare solo ed esclusivamente se si desidera ottenere più spazio di archiviazione o se si intende utilizzare le funzionalità legate all’intelligenza artificiale generativa.

Adobe Premiere arriva su iPhone il 30 settembre

Adobe assicura che la soluzione per iOS sarà estremamente simile alla controparte desktop, ove rappresenta una scelta estremamente popolare per i professionisti del cinema e della videografia. L’azienda descrive infatti la nuova app come “abbastanza potente per qualsiasi idea, ma semplice da usare per chiunque”.

Tra le caratteristiche chiave annunciate per la versione per iPhone di Adobe Premiere vi sono: timeline multi-traccia per tagliare, riordinare e stratificare clip con precisione; color grading cinematico per regolazioni rapide e professionali; audio avanzato con AI generativa per effetti sonori generati da prompt testuali o vocali, voiceover chiari e sincronizzati; ampia libreria di contenuti che garantisce l’accesso a immagini, sticker, font, clip e risorse creative direttamente dall’app; integrazione desktop che consente di avviare un progetto su iPhone e completarlo su Adobe Premiere Pro per Mac o PC senza perdita di dati o qualità; intelligenza artificiale diffusa in strumenti per effetti, testi animati e montaggi.

Da notare che Adobe Premiere su iPhone va a sostituire la ormai datata Adobe Premiere Rush con funzionalità limitate che richiedevano il trasferimento all’app Mac per molte attività. L’app verrà dismessa il 30 settembre 2025.

È prevista anche una versione per Android, ma verrà lanciata in un secondo momento.