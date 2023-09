Adobe Premiere Pro e After Effects: novità IA e 3D

In occasione dell’evento IBC2023 in corso ad Amsterdam, Adobe ha annunciato alcune novità inerenti ai suoi software per la creatività, in particolare ad Adobe Premiere Pro, After Effects e Frame.io. Neanche a dirlo, c’è di nuovo lo zampino dell’intelligenza artificiale, ormai focus principale nonché vero e proprio mantra della società.

Adobe annuncia novità per Adobe Premiere Pro e After Effects

L’obiettivo è, come ormai di consuetudine, quello di sfruttare le potenzialità dell’IA per metterle infine al servizio dei professionisti del settore, ottimizzando la gestione del flusso di lavoro e abilitando di conseguenza nuove modalità di collaborazione. Passiamo dunque in rassegna le nuove funzionalità svelate, riportandole così come incluse nel comunicato giunto in redazione.

Premiere Pro

Enhance Speech (beta), che utilizza l’intelligenza artificiale per rimuovere il rumore e migliorare la qualità dei dialoghi nelle registrazioni vocali, in modo che le tracce audio sembrino registrate in uno studio professionale;

AI-powered Filler Word Detection all’interno del Text-Based Editing per rimuovere immediatamente quelle parole riempitive come gli uh , gli um e le pause dai dialoghi.

After Effects

Roto Brush, potenziato da un nuovo algoritmo AI;

un vero e proprio spazio di lavoro 3D per realizzare motion graphics di grande impatto.

Frame.io

Integrazioni della funzionalità di Camera to Cloud per dispositivi FUJIFILM GFX-100ii, Atomos Ninja e Accsoon SeeMo;

Storage Connect, che consente alle aziende di ospitare le risorse di Frame.io sul proprio storage AWS.

Per maggiori informazioni a proposito delle singole caratteristiche invitiamo a consultare il blogpost completo pubblicato sulle pagine del sito ufficiale (link a fondo articolo). Ricordiamo infine che, nei giorni scorsi, la software house ha reso disponibile per tutti l’intelligenza artificiale generativa di Firefly al termine di una fase di test durata circa sei mesi.

