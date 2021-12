Adobe Premiere Pro: la migliore alternativa economica

Se stai leggendo questo articolo, significa che sei alla ricerca di un'alternativa professionale, ma soprattutto economica, ad Adobe Premiere Pro. I software sono tanti e basta una banale ricerca in rete per rendersene conto: il nostro consiglio è Pinnacle Studio 25, un ottimo programma di editing video ricco di utili funzionalità e strumenti ma dal costo davvero irrisorio se paragonato alla controparte Adobe. Approfittando dell'offerta in corso, infatti, sarà possibile risparmiare da 5 a 20 euro a seconda della versione selezionata.

Pinnacle Studio 25: una panoramica su versioni e funzionalità

Il pacchetto più economico è Pinnacle Studio 25 Standard, in offerta a 54,95 euro. Questa versione comprende tutti gli strumenti base necessari per muovere i primi passi all'interno di questo vasto mondo, pur mantenendo la qualità e l'eccellenza di Pinnacle Studio. La versione standard supporta video in risoluzione HD e fino a 6 tracce video e audio. È possibile masterizzare dischi DVD, registrare lo schermo, color grading in maniera semplificata, keyframe control e audio editing.

Le feature mancanti possiamo trovarle in Pinnacle Studio Più, in sconto a 89,95 euro, e in Pinnacle Studio Ultimate, a 109,95 euro invece di 129,95. Si tratta, quest'ultima, della versione più popolare e completa, che va ad aggiungere alcune funzioni alle versioni precedenti. Fra queste troviamo il tracciamento di oggetti smart, maschere video, video editing a 360°, centinaia di filtri ed effetti grafici esclusivi, alpha channel, formati output extra e moltissimo altro.

Per dare un'occhiata più dettagliata a tutte le funzionalità offerte dalle varie versioni, ti consigliamo di collegarti direttamente al sito web ufficiale dove è possibile approfittare dell'offerta – in scadenza – che assicura uno sconto da 5 a 20 euro. Pinnacle Studio 25, da poco aggiornato all'ultima versione, garantisce inoltre la formula “soddisfatti o rimborsati”: se cambi idea entro 30 giorni, potrai ricevere un rimborso completo dell'acquisto.