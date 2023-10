Adobe Project Res-Up: GIF e video migliori con IA

Durante l’evento Adobe MAX 2023 sono state annunciate molte funzionalità IA per i software in commercio. La software house californiana ha dedicato il secondo giorno ai cosiddetti “Sneaks”, ovvero progetti ancora in sviluppo. Una delle 11 innovazioni, denominata Project Res-Up, consente di migliorare la qualità di GIF e video a bassa risoluzione con l’intelligenza artificiale generativa.

IA per migliorare GIF e video

Molti utenti conservano sicuramente GIF e video di qualche anno fa con bassa risoluzione e piuttosto sfocati. La soluzione per migliorare la loro qualità si chiama Project Res-Up. È un potente tool di upscaling che sfrutta la tecnologia diffusion-based e l’intelligenza artificiale per convertire GIF e video in alta risoluzione con una maggiore nitidezza.

Durante la presentazione è stato utilizzato il tool su una clip del film The Red House (1947), effettuando l’upscaling da 480×360 a 1280×960 pixel, quindi incrementando il numero totale di pixel del 675%. L’intelligenza artificiale ha eliminato quasi completamente la sfocatura e migliorato alcuni dettagli, come capelli e occhi.

Come detto è ancora in sviluppo, ma presto potrebbe diventare una funzionalità di Adobe Premiere Pro o Express. Durante l’evento sono stati mostrati altri tool IA. Project Fast Fill porta l’IA generativa di Firefly nelle applicazioni di editing video. Project See Through sfrutta invece l’IA per rimuovere i riflessi dalle foto.

Project Dub Dub Dub consente di tradurre automaticamente la traccia audio in qualsiasi lingua, mantenendo la voce originale. Project Poseable permette infine di creare oggetti 3D con un semplice input di testo. Tutte le 11 innovazioni sono descritte sul blog di Adobe.