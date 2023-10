Firefly, Illustrator, Lightroom: le novità di Adobe MAX 2023

In occasione di Adobe MAX, l’editore di software di progettazione grafica ha annunciato una serie di nuove funzionalità, tra cui l’arrivo della seconda versione della sua IA Firefly, progettata per essere ancora più potente. Sono stati presentati anche altri modelli di IA, tra cui il “primo modello di IA generativa per la grafica vettoriale“, che sarà abbinato a Illustrator.

Firefly AI si arricchisce di tre nuovi modelli diversi

Dopo il rilascio commerciale di Firefly a settembre, Adobe ha rivelato tre nuovi modelli distinti per la sua IA generativa. “Firefly ha avuto un successo senza precedenti nella nostra storia di 40 anni”, ha dichiarato David Wadhwani, Presidente di Digital Media di Adobe. “Da marzo ad oggi, sono state generate oltre tre miliardi di immagini con Firefly, di cui più di un miliardo solo nel mese scorso“.

I tre nuovi modelli presentati da Adobe sono:

Modello Firefly Image 2 : presentato come “la prossima generazione di intelligenza artificiale generativa per l’imaging“, il modello dovrebbe migliorare il controllo creativo e la qualità dell’immagine di Firefly, “pur rimanendo sicuro per l’uso commerciale“.

: presentato come “la prossima generazione di intelligenza artificiale generativa per l’imaging“, il modello dovrebbe migliorare il controllo creativo e la qualità dell’immagine di Firefly, “pur rimanendo sicuro per l’uso commerciale“. Firefly Vector Model : il primo modello AI generativo per la grafica vettoriale, che alimenta la conversione di grafica da testo a vettoriale in Illustrator.

: il primo modello AI generativo per la grafica vettoriale, che alimenta la conversione di grafica da testo a vettoriale in Illustrator. Firefly Design Model: consente la generazione istantanea di modelli di alta qualità con la funzione Text-to-Template, progettata principalmente per Adobe Express.

Questi tre modelli sono accompagnati da nuove funzionalità AI per passare dal testo all’immagine all’interno dell’applicazione web Firefly, tra cui Generative Match per applicare lo stile di un’immagine di riferimento alla generazione di nuove immagini, Photo Settings per consentire il controllo creativo durante la generazione, Prompt guidance per ottenere suggerimenti immediati, nonché Share from Firefly e Save to Libraries per facilitare la collaborazione e i flussi di lavoro tra le applicazioni Adobe.

Nuove funzionalità nel software Adobe

Adobe MAX rappresenta anche l’opportunità di comunicare le numerose integrazioni all’interno dei diversi software della suite Adobe.

Adobe Illustrator

L’aggiunta principale a Illustrator è la funzionalità Text to Vector Graphic. Questa funzione consente di generare grafica vettoriale modificabile, tra cui un’ampia varietà di icone, scene e modelli a partire da richieste di testo. L’opzione Retype è stata aggiornata per identificare e modificare rapidamente i caratteri dal testo statico. La funzione Mockup consente di trasformare immagini e grafica in mock-up di prodotti e branding. L’opzione Condividi per la revisione è stata aggiornata per facilitare la collaborazione e lo scambio di commenti.

Adobe Photoshop

Le innovazioni alimentate da Firefly fanno il loro debutto generale nell’applicazione web Photoshop, compresa la funzione Riempimento generativo. Tutti gli abbonati hanno ora accesso a Photoshop sul web e alle funzioni Firefly, disponibili anche per i dispositivi Google Chromebook Plus.

Adobe Lightroom

All’interno di Lightroom, i flussi di lavoro sono più fluidi e l’editing più intuitivo grazie alle innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui lo strumento Sfocatura obiettivo, che semplifica l’aggiunta di un effetto soft-focus in post-produzione. Altre nuove funzioni includono l’ottimizzazione dell’HDR, per modificare ed esportare foto con luci di migliore qualità, ombre più profonde e colori più vividi. Anche Point Color è stato migliorato per aiutare a fare regolazioni precise del colore.

Adobe Premiere Pro, After Effects e Frame.io

Gli utenti di Premiere Pro possono pubblicare video direttamente su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Sono stati aggiunti nuovi modelli per configurare rapidamente i formati e i layout più diffusi sui social network.

Miglioramenti all’editing basato sul testo e al pennello a rotoscopio sono ora disponibili per gli utenti di Premiere Pro e After Effects. L’arrivo dell’opzione Share for Review offre inoltre una maggiore collaborazione, rendendo più semplice il passaggio dal software di editing a Frame.io.