Advanced SystemCare 15 PRO: pulizia completa del PC a soli 19,99 euro

Per quanto si possa provare a mantenere il proprio computer sempre pulito e ottimizzato, nessun utente riuscirà mai a completare manualmente un lavoro perfetto. Proprio per questo motivo, iObit ha ben pensato di sviluppare un software capace di gestire al meglio tutte le operazioni di manutenzione del PC, così da poterlo mantenere sempre in perfetta salute. Stiamo ovviamente parlando di Advanced SystemCare 15 PRO, oggi disponibile a soli 19,99 euro grazie allo sconto del 35%.

PC sempre ottimizzato grazie alle offerte su Advanced SystemCare 15 PRO

Advanced SystemCare 15 PRO dispone di due versioni: una dedicata all’utilizzo su un solo PC e una capace di eseguire le stesse operazioni di manutenzione su un massimo di tre computer in contemporanea. Ovviamente le suddette versioni disporranno delle stesse identiche funzionalità, ma si differenzieranno nel prezzo e nello sconto. La prima delle due potrà infatti essere acquistata approfittando del 35% di sconto sul prezzo di listino, mentre la seconda, persino del 55%. In realtà, esiste anche una versione di prova gratuita, la quale però si limiterà ad offrire un’accelerazione basica della connessione internet e delle prestazioni del PC.

Quali sono quindi le funzionalità di cui disporrà il suddetto software? Si tratta di un programma completo sotto ogni punto di vista, in quanto potrà contare su: accelerazione delle connessioni internet del 300%, accelerazione delle prestazioni del PC del 200%, pulizia profonda del computer, protezione in tempo reale contro qualunque tipologia di virus, supporto tecnico avanzato, blocco dei tracciamenti online per la protezione della privacy, manutenzione automatica e aggiornamento software automatico.

Grazie all’ottima offerta del 55% sul piano da 3 PC, il prezzo da affrontare per la versione più completa sarà di soli 21,99 euro, mentre quella da 1 PC arriverà a costare 19,99 euro. Ovviamente, per soli due euro di differenza, consigliamo la seconda delle due.

Teniamo però a precisare che il prezzo varrà soltanto per il primo anno di utilizzo e che allo scadere dei 12 mesi previsti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente. In fase di acquisto sarà però possibile disattivare il rinnovo automatico ed eventualmente aggiungere altri servizi come l’assicurazione sullo scaricamento oppure il software IObit Back up CD, utile per il salvataggio di tutti i file presenti sul computer.

