Aereo decolla con errore di calcolo sul peso totale

La Air Accidents Investigation Branch (AAIB) del Regno Unito ha catalogato come serio un incidente riguardante un aereo che è decollato con un peso totale superiore a quello riportato nel cosiddetto “load sheet” (piano di carico). Si è scoperto successivamente che la discordanza era stata causata da un errore presente nel software utilizzato per le prenotazioni.

Errore software che poteva costare caro

La AAIB non ha indicato il nome della compagnia aerea, ma secondo il Guardian si tratta di Tui. Il volo in questione è stato effettuato il 21 luglio 2020 con un Boeing 737 da Birmingham a Maiorca. A bordo c’erano 187 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Tui aveva sospeso l’operatività per diversi mesi durante la prima ondata della pandemia COVID-19. Durante il periodo di inattività era stato effettuato un aggiornamento del sistema di prenotazione.

Per errore (sicuramente involontario) era stato usato il titolo Miss per i bambini e il titolo Ms per le donne adulte. Sul piano di carico è stato attribuito il peso di 35 Kg alle donne adulte, invece di 69 Kg. La massa al decollo riportata sul load sheet era quindi 1.244 Kg inferiore a quella effettiva.

Come è noto, il peso totale è un dato molto importante perché viene inserito nel computer di bordo per il calcolo della spinta necessaria al decollo. Fortunatamente l’errore software non ha causato nessun problema, in quanto la percentuale di spinta era molto vicina a quella richiesta (88,2% invece di 88,3%). La compagnia aerea ha corretto l’errore tre giorni dopo.