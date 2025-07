Aeroflot in tilt, voli cancellati: guasto o attacco?

Aeroflot ha cancellato decine di voli nelle ultime ore, provocando disagi a migliaia di viaggiatori. La società ha attribuito la responsabilità del problema a un guasto identificato nei suoi sistemi informatici, senza però scendere nei dettagli. Al tempo stesso, il gruppo Silent Crow rivendica la responsabilità di quello che, se confermato, costituirebbe un attacco alla compagnia di bandiera russa.

Cancellati oltre 40 voli di Aeroflot

Il contesto è quello della cyber war che coinvolge Russia e Ucraina fin dall’inizio del conflitto sul territorio ucraino. Stando a quanto fin qui emerso, Silent Crow avrebbe condotto l’azione insieme a un altro gruppo, bielorusso e chiamato Cyberpartisans BY. Insieme hanno rilasciato un comunicato per celebrare il successo: Gloria all’Ucraina! Lunga vita alla Bielorussia!

Dal canto suo, Aeroflot afferma che gli specialisti stanno attualmente lavorando per ridurre al minimo l’impatto sul programma di volo e per ripristinare le normali operazioni di servizio . I voli cancellati sono in totale più di 40, nella maggior parte dei casi interni al territorio russo, altri destinati alla capitale bielorussa Minsk e a quella armena Erevan.

La compagnia ha avvisato i passeggeri presenti all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, chiedendo loro di recuperare i bagagli e di lasciare lo scalo. I media locali riferiscono di una situazione caotica e di lunghe code ai varchi di uscita.

Silent Crow rivendica l’attacco informatico

Silent Crow dichiara di aver così concluso un’operazione durata un anno, riuscendo a penetrare a fondo nella rete informatica di Aeroflot e distruggendo 7.000 server, ottenendo il controllo dei terminali in possesso anche dei dirigenti della compagnia. Ha inoltre minacciato di rilasciare i dati personali di tutti i russi che hanno viaggiato con Aeroflot . Si tratta ad ogni modo di affermazioni non verificate.

Nonostante le sanzioni alla Russia e la riduzione dei voli, la compagnia ha reso noto di aver trasportato 55,3 milioni di passeggeri nel corso del 2024.