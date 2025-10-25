Aeroporti di Roma: assistente AI per i passeggeri

Aeroporti di Roma (ADR) ha annunciato Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale che sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire informazioni di viaggio ai milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’aeroporto di Roma Fiumicino. È basato sulle tecnologie cloud di Amazon Web Services (AWS) e Strom Reply. È accessibile tramite sito web e chatbot su WhatsApp.

Funzionalità dell’assistente virtuale

Virtual Assistant è stato progettato per migliorare l’esperienza di viaggio, offrendo informazioni e supporto in tempo reale ai passeggeri. È accessibile dal sito ufficiale (www.adr.it) in basso a destra e WhatsApp (al numero +39​3489991111) attraverso ADRYX, la mascotte di Aeroporti di Roma. Permette ai viaggiatori di rimanere informati in ogni fase del viaggio con aggiornamenti in tempo reale su voli, indicazioni sui servizi aeroportuali e raccomandazioni personalizzate.

Non è noto il LLM (Large Language Model) utilizzato. Il funzionamento è basato su Amazon Bedrock e un’architettura multi-agente. Storm Reply, partner di AWS, ha fornito aiuto per creare un assistente virtuale reattivo e intuitivo, capace di comprendere e rispondere a richieste complesse dei passeggeri in più lingue. ADR garantisce il massimo rispetto della privacy. Le chat sono conservate per sei mesi, mentre i numeri di telefono per tre mesi (successivamente sono anonimizzati).

Queste sono le attuali funzionalità dell’assistente virtuale:

Informazioni sui voli in tempo reale: aggiornamenti istantanei su partenze, arrivi, ritardi e cambi di gate.

Disponibilità dei posti auto: i viaggiatori possono verificare dove parcheggiare la propria auto in aeroporto.

Informazioni sui servizi di trasporto: bus, taxi, treni per arrivare o partire dall’aeroporto.

Raccomandazioni sui servizi dei Terminal: ristoranti, negozi, centri commerciali e altro.

Tracciamento bagagli: informazioni precise sui punti di ritiro e sullo stato dei bagagli.

Assistenza per le coincidenze: guida personalizzata per i viaggiatori che effettuano voli in coincidenza.

Supporto multilingue: comunicazione in più lingue per assistere i diversi viaggiatori internazionali di Roma.

Il Virtual Assistant è disponibile per tutti i passeggeri in partenza e in arrivo presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Ulteriori funzionalità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.