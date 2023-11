AFFARE: solo 99€ per il monitor curvo di Samsung

Perfetto per allestire una nuova postazione di studio o lavoro, ma anche per il gaming, il monitor curvo Full HD da 24 pollici di Samsung (serie S36C) proposto oggi in sconto da Amazon è un affare da cogliere al volo, considerando il suo prezzo: con una spesa di soli 99,99 euro è possibile mettere sulla scrivania uno schermo ergonomico e dalle ottime casatteristiche.

Solo 99,99 euro per il monitor curvo di Samsung

La curvatura 1800R rende comoda la visione dei contenuti, in ogni situazione. Si può poi contare sul sistema Eye Saver Mode che riduce l’affaticamento degli occhi, sulla tecnologia FreeSync e sull’anti-sfarfallio del Flicker Free. Il pannello posteriore integra le porte di connessione HDMI, VGA e il jack audio. Rimanendo in tema di specifiche tecniche, il tempo di risposta è di 4 ms e la frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Senza dilungarci oltre, in questo momento è possibile acquistare la versione più recente del monitor curvo Samsung S36C da 24 pollici al prezzo finale di soli 99,99 euro. Un vero affare, considerando l’affidabilità del marchio e le sue caratteristiche.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che effettuando l’ordine subito arriverà direttamente a casa entro domani senza spese extra per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.