Sconto 830€ sul PC gaming di Lenovo: l'affare Amazon

Il design di Lenovo IdeaCentre Gaming 5, elegante e aggressivo allo stesso tempo, svela la natura di un PC gaming pronto per eseguire senza incertezze né sbavature anche i giochi più recenti. Basato sul sistema operativo Windows 11 Home (con licenza ufficiale Microsoft), oggi è protagonista di un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo approfittando di uno sconto totale pari a 830 euro rispetto al prezzo di listino. Passiamone in rassegna i punti di forza.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5: crolla il prezzo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, che costituiscono un comparto hardware senza compromessi, per un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative. Il cuore pulsante è costituito dal processore Intel Core i7-12700 affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata. Trovano posto poi 16 GB di RAM, un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet, porte USB 3.2 e 2.0 di tipo A e C, uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Il design è quello visibile nell’immagine qui sotto, con colorazione Raven Black e dimensioni del case pari a 17×30,4×37,6 centimetri.

In questo momento, Lenovo IdeaCentre Gaming 5, nella configurazione appena descritta, è acquistabile al prezzo finale di soli 1.169 euro invece di 1.999 euro come da listino, con uno sconto totale di 830 euro proposto oggi dall’e-commerce.

Chiudiamo sottolineando la possibilità di beneficiare della spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno in tutta Italia garantita da Amazon. In altre parole, chi effettua subito l’ordine è certo di poter mettere il PC da gaming sulla scrivania già entro domani.

