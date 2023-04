AFFARE Amazon: questo Mini PC costa solo 99,80€ ed è geniale

Diciamoci la verità: i Mini PC sono dispositivi geniali, che poco hanno da invidiare ai PC tradizionali, e che consentono di lavorare e giocare in un formato portatile e conveniente. Il Mini PC di SNUNMU è la soluzione perfetta per coloro che cercano un dispositivo facile da trasportare e utilizzare, con buone prestazioni complessive e con un prezzo da urlo grazie ad un super sconto su Amazon.

Il Mini PC SNUNMU è disponibile, in offerta limitata per oggi, a un prezzo scontato del 29%, a soli 99,80€. Questo dispositivo è dotato di un processore Intel Celeron N3350 e di una memoria RAM DDR3L da 4 GB, in grado di supportare il multitasking e la gestione di applicazioni complesse.

Il Mini PC Stick di SNUNMU ha anche una memoria interna di 64 GB e una scheda di rete wireless dual-band, con connettività Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2, in grado di offrire una connessione veloce e stabile per le esigenze di navigazione online, streaming e gaming. Inoltre, il Mini PC Stick è dotato di una porta USB 3.0 e una porta HDMI e una VGA, per consentire il collegamento ad altri dispositivi.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il Mini PC di SNUNMU è ideale per coloro che hanno bisogno di un dispositivo facilmente trasportabile per lavorare, studiare o svagarsi.

Questo Mini PC è un vero e proprio centro multimediale: ha due prese USB 2.0, 2 USB 3.0, una Gigabit Ethernet, slot Micro SD e 3 porte per display HDMI e VGA.

Il Mini PC Stick di SNUNMU è facile da configurare e utilizzare. Basta collegarlo a una TV o a un monitor HDMI e accenderlo. Il sistema operativo Windows 10 è preinstallato, il che consente di iniziare a lavorare, navigare in Internet o guardare film immediatamente.

In definitiva, il Mini PC Stick di SNUNMU è una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo portatile e potente per la gestione delle proprie attività online e offline. Grazie all’offerta del 29% su Amazon è imperdibile: completa l’acquisto a soli 99€ e avrai ra le mani un PC completo di tutto, pronto all’uso!

