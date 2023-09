Crucial P5 Plus: SSD da 2 TB a -64%, affare d'oro

Lo sconto del 64% sul listino ufficiale proposto oggi da Amazon fa crollare al suo prezzo minimo storico l’unità SSD da 2 TB della gamma Crucial P5 Plus. Non si tratta di un dispositivo qualunque per lo storage, ma di un vero e proprio concentrato di performance elevate e affidabilità, progettato per rispondere ai più esigenti. È l’ideale per il gaming, ma anche nell’ambito della produttività, così come per l’editing dei contenuti multimediali.

SSD in sconto: -64% su Crucial P5 Plus da 2 TB

Grazie all’utilizzo delle tecnologie PCIe 4.0 NVMe e Advanced 3D NAND di Micron, le prestazioni sono impressionanti: fino a 6.600 MB/s di velocità nel trasferimento dati in fase di lettura, per eliminare qualsiasi attesa durante l’elaborazione o il caricamento dei dati. È inoltre garantita la compatibilità con PS5 e il supporto a Heatsink. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare l’unità SSD da 2 TB della gamma Crucial P5 Plus al prezzo finale di soli 108 euro invece di 302 euro come da listino, grazie allo sconto del 64% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterla nel carrello. Serve altro per convincersi? Basta leggere alcune delle quasi 12.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, con un voto medio assegnato pari a 4,8/5 stelle, a testimonianza della qualità.

A proporre l’affare è Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, il prodotto arriverà a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.