-54% sulle cuffie gaming Corsair Void Elite: l'affare

Le cuffie on-ear stereo da gaming Corsair Void Elite sono acquistabili in questo momento con uno sconto del 54% sul prezzo di listino. A garantire la qualità del comparto audio sono i driver audio personalizzati in neodimio ad alta densità da 50 mm e di qualità premium, con un intervallo di frequenza di 20-30.000 Hz.

Cuffie gaming Corsair a meno di metà prezzo

Sono compatibili con PC, PS4, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e dispositivi mobili. La connessione avviene tramite un connettore universale da 3,5 mm. Punto di forza del design è l’impiego del tessuto traspirante a rete in microfibra con padiglioni comodi in memory foam, così da risultare confortevoli anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Oggi, le cuffie on-ear stereo da gaming Corsair Void Elite sono in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 31,99 euro. Per gli appassionati di videogiochi può essere l’occasione giusta per allungare le mani su un dispositivo progettato appositamente per loro da uno dei brand leader del mercato.

Con uno sconto del 54% rispetto al listino si tratta di un ottimo affare. Prima di effettuare l’ordine verificare eventuali spese per la spedizione e le tempistiche di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.