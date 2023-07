Cuffie JBL (wireless on-ear) a 26€: metà prezzo su Amazon

Il marchio è una garanzia di qualità assoluta, il design è quello ergonomico a cui ci ha abituati: l’offerta a solo 26,71 euro per le cuffie wireless on-ear JBL Tune 510BT sembra quasi uno scherzo, ma è tutto vero. Merito dello sconto del 47% sul prezzo di listino che porta la spesa quasi alla metà di quella ufficiale. E per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratis a domicilio in un giorno.

47% di sconto sulle cuffie JBL Tune 510BT: grande affare

Grazie alla tecnologia Pure Bass Sound il comparto sonoro è eccezionale in ogni contesto, soprattutto durante la riproduzione della musica. Inoltre, la funzione vivavoce permette di sfruttare il microfono integrato per le telefonate. Completano la dotazione una batteria che assicura fino a 40 ore di autonomia con supporto alla ricarica veloce tramite USB-C, l’interazione con Assistente Google o Siri e il supporto alla connettività Multipoint per passare rapidamente alla sincronizzazione di diversi dispositivi tramite Bluetooth. Se vuoi saperne di più, trovi tutti i dettagli nella descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare Tune 510BT al prezzo di soli 26,71 euro, grazie allo sconto del 47% proposto dall’e-commerce. È il minimo storico e non sappiamo per quanto rimarrà attiva la promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne prima di un sold out quasi inevitabile. La colorazione è Nero, quella discreta ed elegante visibile qui sopra.

Come anticipato in apertura, gli abbonati Prime possono ricevere le cuffie wireless on-ear di JBL già domani direttamente a casa, con la spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon. Tutti gli altri possono invece iniziare il mese di prova della sottoscrizione, così da farsi trovare pronti all’appuntamento della prossima settimana con le offerte dell’evento Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.