Affare d'oro se vuoi comprare Samsung Galaxy S24: 5 rate e 0 interessi

Samsung Galaxy S24, ne vale ancora la pena? La risposta è assolutamente positiva soprattutto se stai cercando un nuovo smartphone dalle prestazioni eccellenti e che sia adornato da intelligenza artificiale. Rifinito nei minimi particolari, il modello base della casata Sud Coreana non può che lasciarti con le stelline negli occhi fin quando gli posi gli occhi sopra per la prima volta. Oggi è l’occasione perfetta per acquistarlo perché su Amazon è in sconto con un ribasso del 29%, il prezzo scende a soli 699€ e puoi pagare anche con 5 rate senza interessi. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Perché scegliere Samsung Galaxy S24

Nonostante siano usciti i suoi successori, Samsung Galaxy S24 è uno smartphone che offre davvero tanto e promette prestazioni in linea con il mercato. Non solo è veloce, scattante e con intelligenza artificiale al suo interno ma anche dal punto di vista estetico non lascia niente al caso. Design moderno, squadrato ed elegante per consentiti un feeling premium in mano e poi ammaliarti con la sua bellezza. In confezione ti viene fornito il caricatore per non dover effettuare secondi acquisti.

Tutta la magia si inizia a intravedere nel display da 6.2 pollici FHD+ e con pannello Dynamic AMOLED che non solo è fluido e luminoso ma anche un range cromatico di ultima generazione per colori che sprigionano una bellezza superiore. Te lo godi con le app giornaliere ma anche per lo streaming e il gaming mobile. Questo modello ha un processore di ultima generazione e viene abbinato a ben 256GB di memoria così da non dover effettuare abbonamenti ai servizi di storage online ma bensì avere fotografie e video tutte a portata di galleria. In fin dei conti c’è una fotocamera con obiettivo da 50mp che non solo ti rende un fotografo provetto ma ti permette di conservare tutti i ricordi più belli. Per non parlare della Selfie Cam con cui diventi una star dei social.

A soli 699€? Samsung Galaxy S24 è un best buy di cui non fare a meno. Collegati su Amazon e acquistalo con uno sconto del 29% e un click.