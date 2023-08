Il mouse HP a 5,99€ è un regalo imperdibile

Al prezzo finale di soli 5,99 euro, il mouse HP 100 è praticamente regalato. È cablato, dotato di un sensore da 1.600 dpi, tre pulsanti e rotella di scorrimento. L’affidabilità, la precisione e la durata nel tempo sono quelle garantite da uno dei marchi leader del mercato PC.

HP 100: il mouse a 45% è un’occasione d’oro

Grazie al suo design compatto e al peso di soli 90 grammi, all’occorrenza può essere facilmente trasportato ovunque, nella custodia del notebook oppure nello zaino. Si tratta di un modello ergonomico e con profilo simmetrico, adatto dunque anche ai mancini. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La confezione che arriverà a casa è quella visibile qui sotto. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Come scritto in apertura, lo sconto del 45% sul listino proposto oggi consente di acquistare HP 100 al prezzo finale di soli 5,99 euro. Un affare da cogliere al volo, prima del quasi inevitabile sold out.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno per gli abbonati ad Amazon Prime. Ciò significa che, effettuando subito l’acquisto, il mouse arriverà direttamente a casa già entro domani.

