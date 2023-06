SSD 480 GB: l'affare Kingston A400 è su Amazon

Stop obbligato su questa offerta per chi è alle prese con l’upgrade del proprio PC o ne sta assemblando uno nuovo: la SSD da 480 GB della linea Kingston A400 si trova in questo momento in offerta su Amazon, con la possibilità di acquistarla a prezzo davvero stracciato. C’è anche la variante da 240 GB accessibile con una spesa ulteriormente ridotta che arriva a -53% sul listino.

L’affidabilità della SSD Kingston, lo sconto di Amazon

Con interfaccia SATA III, può raggiungere una velocità di 500 MB/s in lettura (e 450 MB/s in scrittura) per rendere più rapida ogni operazione, dall’avvio del computer all’elaborazione dei documenti. I passi in avanti rispetto a un disco fisso tradizionale sono significativi. Vale la pena segnalare anche il design dell’unità, progettato per resistere a vibrazioni e urti accidentali, garantendo così l’integrità dei dati immagazzinati. Se desideri saperne di più, trovi gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, la SSD da 480 GB della linea Kingston A400 è in sconto al prezzo finale di soli 24,99 euro: un’ottima occasione di cui approfittare per eseguire l’upgrade hardware del proprio PC o per assemblarne uno nuovo.

Segnaliamo infine che Amazon assicura la consegna immediata in un solo giorno con spedizione gratuita a tutti gli abbonati Prime (e possibile attivare il mese di prova senza spese)

