Affare lampo per il Monitor AOC 24", lo porti a casa con 67€ in FHD

Un’occasione ottima con cui rendere la tua scrivania ancora più eccellente: il Monitor AOC da 23,8 pollici è in promozione, ha la risoluzione Full HD ed è perfetto per un utilizzo quotidiano del computer. L’offerta lampo su Amazon lo sconta a soli 67,99 euro invece di 89 euro, acquistalo subito grazie allo sconto del 12% ma fai in fretta perché le scorte sono limitate.

Monitor AOC 23,8 pollici: così economico da essere un regalo

Il monitor AOC da 23,8 pollici è un acquisto sicuro. A chi lo consiglio? A chi è in cerca di uno schermo dalle dimensioni medie e che sia ideale per un utilizzo quotidiano come software di utilità come Word ed Excel oppure per navigare online e goderti svago sotto forma di streaming, social e così via. Non ha gli speaker integrati, come la maggioranza dei modelli sul mercato, ma risolvi con una semplice cassa da abbinare, se già ne hai una a casa sul pannello posteriore trovi un’entrata audio con cui connetterla. In termini di connettività ci sono anche una porta HDMI e una VGA.

Il design del dispositivo è elegante e moderno, con bordi pressoché invisibili che regalano una vista ampia e che appare persino più grande dei suoi 23,8 pollici. Il pannello è IPS e vanta una risoluzione Full HD così hai a disposizione dettagli ben visibili oltre a una gamma cromatica estesa e refresh rate da 75Hz per fluidità naturale e che rende i movimenti scorrevoli e senza scatti. Persino la tua vista viene salvaguardata con l’emissione ridotta di luce blu che blocca i raggi dannosi e non stanca gli occhi dopo lunghe ore davanti allo schermo.

A soli 67,99 euro su Amazon, il monitor AOC da 23,8 pollici è quello giusto da acquistare. Collegati e approfitta dell’offerta lampo per aggiungerlo al tuo carrello all’istante.