Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a 114€: un affare

Sembra ancora Black Friday su Amazon, eppure è quasi Natale: oggi il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (IdeaPad 3i) è proposto al prezzo di soli 114 euro, con uno sconto del 54% sul prezzo di listino. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, che immaginiamo non durerà molto, considerando il quasi inevitabile sold out.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: l’affare di oggi

Le sue specifiche tecniche lo rendono adatto a studio, navigazione, intrattenimento multimediale e a gestire le operazioni base della produttività. Ecco quelle più importanti: display da 11,6 pollici con risoluzione HD, processore Intel Celeron N4000, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Chrome OS di Google con pieno accesso alla piattaforma Play Store per il download e l’installazione delle applicazioni Android.

In questo momento, fino all’esaurimento delle unità in promozione, il notebook Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (IdeaPad 3i) è acquistabile su Amazon nella colorazione esclusiva Onyx Black al prezzo di soli 114 euro, in sconto del 54% rispetto al listino.

