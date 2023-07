Crolla il prezzo di Logitech MX Keys S: -36% sulla tastiera

Chi cerca una tastiera wireless con cui trascorrere intere giornate alla scrivania e non vuole scendere a compromessi in termini di comfort e funzionalità ha ben poche alternative a Logitech MX Keys S: oggi questa top di gamma è in sconto del 36% su Amazon, grazie a un’offerta che la rende un affare da cogliere al volo.

Amazon taglia il prezzo della tastiera Logitech MX Keys S (-36%)

I punti di forza sono davvero tanti. Ne citiamo alcuni: compatibilità universale via Bluetooth con possibilità di sincronizzazione simultanea a tre dispositivi passando dall’uno all’altro con la pressione di un tasto, ricarica rapida USB-C e autonomia fino a sei mesi, software Logi Options+ in dotazione per automatizzare le attività ripetitive, sistema di retroilluminazione intelligente e una meccanica dei pulsanti che assicura una precisione assoluta. Se vuoi saperne di più, trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

L’offerta in corso propone Logitech MX Keys S al prezzo finale di soli 82,99 euro invece di 129,00 euro come da listino, con uno sconto del 36%. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Vale infine la pena segnalare che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo: chi sceglie di effettuare subito l’acquisto riceverà la tastiera wireless a casa entro domenica.

