Un click per 330€ di sconto sul Mini PC di ACEMAGIC

Le caratteristiche di ACEMAGIC CK11 lo rendono il Mini PC perfetto per la produttività quotidiana. È stato progettato in modo da racchiudere quanto serve per gestire con disinvoltura ogni operazione legata all’ambito professionale, ma non solo, può rivelarsi l’alleato ideale anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare la disponibilità di un doppio sconto su Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato e portando così la riduzione del prezzo a un totale di 330 eur.

Occasione sul Mini PC: -330€ per ACEMAGIC CK11

Diamo uno sguardo al comparto hardware per capire quali sono le sue potenzialità. Ecco le specifiche tecniche integrate nel suo design compatto ed elegante: processore Intel Core i5-11320H con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 (espansibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 2280 da 512 GB per lo storage (espansibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, quattroporte USB 3.0 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite dalla software house. In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare ACEMAGIC CK11 al prezzo finale di soli 369 euro invece di 699 euro come da listino, con uno sconto totale di 330 euro di cui approfittare attivando il coupon dedicato.

Nella confezione sono inclusi anche l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno gestita dalla logistica di Amazon: chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.