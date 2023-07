Prima del Prime Day: solo 94€ per il Mini PC BMAX

Tra gli affari di oggi su Amazon, che anticipano il Prime Day della prossima settimana, c’è l’offerta che interessa BMAX B1 Plus. È un Mini PC a cui non manca davvero nulla per gestire le operazioni base della produttività quotidiana come l’elaborazione dei documenti o la posta elettronica, ma anche per lo studio, l’intrattenimento multimediale e la navigazione online. Gli interessati lo possono acquistare in sconto al prezzo finale di soli 94,99 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

BMAX B1 Plus: l’offerta di Amazon sul Mini PC

Può contare sul sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato (con licenza ufficiale Microsoft) e su un comparto hardware all’altezza delle aspettative. Ecco le sue specifiche tecniche: processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UDH Graphics 500, 6 GB di RAM DDR4, 64 GB di memoria interna eMMC, per l’archiviazione dei dati (espandibile), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, uscite video HDMI e VGA con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore per microSD. Per altre informazioni consultare la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare BMAX B1 Plus al prezzo finale di soli 94,99 euro: non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, lo sconto è già applicato in automatico. Nella confezione sono inclusi anche l’alimentatore, la guida per l’utente, un cavo HDMI e la staffa metallica per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata del Mini PC, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi effettua subito l’ordine è certo di poterlo mettere sulla propria scrivania già entro domani.

