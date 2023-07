NiPoGi AK2 Plus: il Mini PC è in sconto di 210€

Ecco un’offerta lampo da cogliere al volo nel Prime Day su Amazon: NiPoGi AK2 Plus è in doppio sconto, con una riduzione del prezzo che tocca i 210 euro tra quella applicata in automatico e il coupon da attivare. Il numero delle unità in promozione è limitato, il consiglio per gli interessati al Mini PC è di non perdere tempo.

Prime Day e Mini PC: l’affare NiPoGi AK2 Plus

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N100 con architettura Alder Lake di dodicesima generazione e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth, slot Ethernet, due porte USB 3.0 e altrettante 2.0, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per altre informazioni consultare la descrizione completa.

Basta dunque un click per acquistare il Mini PC di NiPoGi (modello AK2 Plus) al prezzo finale di soli 189 euro grazie al doppio sconto accessibile in questo momento. La spedizione è gratuita con la consegna a domicilio garantita in un paio di giorni.

Attenzione: è un’offerta lampo del Prime Day, valida solo fino all’esaurimento delle unità. Possono approfittarne i clienti Prime e tutti gli altri iniziando subito il mese di prova dell’abbonamento.

