Il notebook Acer Aspire 3 con W11 a soli 399€: l'affare Amazon

Acer Aspire 3 è il notebook progettato dal marchio, tra i leader del mercato PC, per rispondere alle esigenze di chi vuole un portatile potente e versatile, adatto sia al lavoro sia allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Sottile ed elegante, oggi è protagonista di un’offerta su Amazon che lo rende acquistabile al prezzo di soli 399 euro, una spesa irrisoria considerando il comparto hardware in dotazione.

Acer Aspire 3: notebook W11 con Intel Core a prezzo stracciato

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S. Queste, invece, sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1115G4, chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, slot Ethernet, uscita video HDMI, jack audio, webcam con microfono e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare Acer Aspire 3 nella configurazione appena presentata al prezzo finale di soli 399 euro invece di 549 euro come da listino, grazie allo sconto di 150 euro applicato in automatico dall’e-commerce.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine si è certi di poter ricevere il notebook già domani, direttamente a casa, così da poter iniziare a sfruttarlo per la produttività quotidiana, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.