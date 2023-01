Acer Aspire 5: l'affare Amazon per il notebook (-200€)

Potente, versatile ed elegante, il notebook Acer Apire 5 si trova oggi in forte sconto su Amazon. È l’offerta ideale per chi cerca un computer portatile adatto a produttività o scuola, ma non vuol spendere troppo. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo approfittando di un -200 euro sul prezzo di listino, con la spesa che scende al suo minimo storico.

Notebook in offerta: l’affare Acer Aspire 5

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 5 5500U, chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB 2.0 e 3.2 (Type-A e Type-C), uscita video HDMI, slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, webcam HD, altoparlanti e autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda completa.

Grazie all’offerta Amazon in corso è possibile acquistare il notebook Acer Aspire 5, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 429 euro invece di 629 euro come da listino. Un’ottima occasione per chi cerca un computer portatile valido, da impiegare quotidianamente per lavoro, studio, navigazione, comunicazione o intrattenimento multimediale.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata del prodotto, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se completi subito l’ordine, entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.