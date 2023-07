Pendrive da 512 GB a 13,99€: l'affare da mettere in tasca

Piccola, ma molto capiente: questa pendrive da 512 GB non è la solita chiavetta e oggi può essere tua grazie allo sconto su Amazon che permette di acquistarla a prezzo stracciato. Per soli 13,99 euro è un affare da cogliere al volo, come dimostrano le oltre 100 recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messa alla prova, con un voto medio alto, pari a 4,3/5 stelle.

512 GB sempre in tasca con questa pendrive USB 3.0

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.0 così da garantire una velocità elevata durante la lettura e la scrittura dei contenuti. Può anche essere impiegata come unità di backup, per creare una copie di sicurezza dei documenti. Compatibile con tutti i sistemi operativi, è caratterizzata da un robusto design in metallo con anello posteriore che permette di agganciarla a un portachiavi. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Grazie all’offerta su Amazon in corso, questa pendrive da 512 GB al prezzo di soli 13,99 euro è un affare da cogliere al volo. Tornerà utile in mille occasioni, per trasferire rapidamente file di grandi dimensioni o da tenere sempre con sé, per ogni evenienza.

Per gli abbonati Prime c’è la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Cosa significa? Che scegliendo di effettuare subito l’ordine si è certi di riceverla già domani, direttamente a casa e senza alcune spesa aggiuntiva.

